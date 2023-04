Napoli-Milan oggi in tv, Champions League 2023: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni (Di martedì 18 aprile 2023) Ci siamo. Questa sera lo stadio “Maradona” di Napoli ospita la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. La sfida più attesa si disputerà alle ore 21 e sarà trasmessa in diretta televisiva sia su Sky Sport che in chiaro su canale 5 (ovviamente è previsto anche lo streaming). Una gran bella notizia per tutti gli appassionati di calcio ma soprattutto per i tifosi delle due squadre, che potranno godersi la partita sul divano di casa. La gara vale l’accesso alla semifinale. All’andata i rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Bennacer, un piccolo vantaggio che cercheranno di sfruttare. Gli azzurri, dal canto loro, hanno fatto pace con i propri tifosi e ritrovano Osimhen dopo l’infortunio: due grandi vantaggi che rendono il ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Ci siamo. Questa sera lo stadio “Maradona” diospita la gara di ritorno dei quarti di finale dicontro il. La sfida più attesa si disputerà alle ore 21 e sarà trasmessa in diretta televisiva sia su Sky Sport che insu5 (ovviamente è previsto anche lo). Una gran bella notizia per tutti gli appassionati di calcio ma soprattutto per i tifosi delle due squadre, che potranno godersi la partita sul divano di casa. La gara vale l’accesso alla semifinale. All’andata i rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Bennacer, un piccolo vantaggio che cercheranno di sfruttare. Gli azzurri, dal canto loro, hanno fatto pace con i propri tifosi e ritrovano Osimhen dopo l’infortunio: due grandi vantaggi che rendono il ...

