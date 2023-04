Napoli-Milan oggi in TV: canale, orario e diretta streaming ritorno quarti Champions League 2022/2023 (Di martedì 18 aprile 2023) oggi, martedì 18 aprile alle ore 21:00, andrà in scena la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan. Si ripartirà dall’1-0 in favore dei rossoneri, con gli uomini di Luciano Spalletti che saranno chiamati ad una rimonta per fare la storia: i partenopei, infatti, potrebbero giungere tra le migliori 4 della massima competizione europea per la prima volta nella loro storia e cercheranno l’impresa con il loro bombere Victor Osimhen, assente nella gara d’andata. Negli ultimi 20 precedenti, il Napoli ha vinto 9 volte, a fronte di 5 pareggi e di 6 successi dei meneghini. La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport Uno e in chiaro su canale 5, in streaming su Sky Go e su Mediaset ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023), martedì 18 aprile alle ore 21:00, andrà in scena la sfida dideidi finale ditra. Si ripartirà dall’1-0 in favore dei rossoneri, con gli uomini di Luciano Spalletti che saranno chiamati ad una rimonta per fare la storia: i partenopei, infatti, potrebbero giungere tra le migliori 4 della massima competizione europea per la prima volta nella loro storia e cercheranno l’impresa con il loro bombere Victor Osimhen, assente nella gara d’andata. Negli ultimi 20 precedenti, ilha vinto 9 volte, a fronte di 5 pareggi e di 6 successi dei meneghini. La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport Uno e in chiaro su5, insu Sky Go e su Mediaset ...

