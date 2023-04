Napoli-Milan, nessuna coreografia nelle curve, solo bandierine dei distinti (Di martedì 18 aprile 2023) Lungo speciale di Sky per parlare del pre partita della sfida Champions tra Napoli e Milan di questa sera. Con Di Marzio e Bucciantini sono intervenuti Massimo Ugolini che ha parlato della probabile formazione che Spalletti metterà in campo questa sera. La grande preoccupazione è capire quanto potrà giocare Osimhen «Dopo la pace fatta col presidente tre giorni fa che è un fatto non secondario, oggi si scende in campo per la sfida decisiva. Tanti punti interrogativi per Spalletti, innanzitutto capire quali solo le condizioni di Osimhen e quanti minuti ha nelle gambe. Segnali incoraggianti sono arrivati nei minuti col Verona. Poi bisognerà capire se saranno all’altezza i sostituti di Anguissa e Kim? Ndombele è un punto interrogativo che non ha sempre mantenuto le promesse. Non è il miglior Napoli per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Lungo speciale di Sky per parlare del pre partita della sfida Champions tradi questa sera. Con Di Marzio e Bucciantini sono intervenuti Massimo Ugolini che ha parlato della probabile formazione che Spalletti metterà in campo questa sera. La grande preoccupazione è capire quanto potrà giocare Osimhen «Dopo la pace fatta col presidente tre giorni fa che è un fatto non secondario, oggi si scende in campo per la sfida decisiva. Tanti punti interrogativi per Spalletti, innanzitutto capire qualile condizioni di Osimhen e quanti minuti hagambe. Segnali incoraggianti sono arrivati nei minuti col Verona. Poi bisognerà capire se saranno all’altezza i sostituti di Anguissa e Kim? Ndombele è un punto interrogativo che non ha sempre mantenuto le promesse. Non è il migliorper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - NorbertoZapparo : RT @theMilanZone_: ??”I tifosi del #Napoli sono stati sotto l’Hotel Vesuvio fino alle 4 di notte. I giocatori del #Milan erano già al corren… - NCN_it : Noel #Gallagher (ex leader #Oasis e tifoso del #ManchesterCity): ''Il #Napoli è meglio del #Milan, sarebbe una bell… -