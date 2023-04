Napoli-Milan, Meret decisivo su Giroud: il record del francese frantumato (Di martedì 18 aprile 2023) Nella serata di martedì 18 aprile si gioca la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan. La partita è iniziata immediatamente alla grande per i partenopei, veloci sulle fasce e pericolosissimi con cross derivanti dai lati del campo. Luciano Spalletti ha preparato alla grande la partenza della sfida, la quale però ha poi preso una piega in favore dei rossoneri. Dalla fascia lo scambio tra Theo Hernandez e Rafael Leao termina l’azione con un calcio di rigore assegnato al Milan dopo l’intervento in ritardo di Mario Rui. Il portoghese ha concesso di fatto il tiro dal dischetto ai rossoneri. Dagli 11 metri di presenta Olivier Giroud che aspetta a calciare e, tra i fischi dei tifosi azzurri, sbaglia il penalty intuito da Alex Meret. Era dal 2012 che il ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 18 aprile 2023) Nella serata di martedì 18 aprile si gioca la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra. La partita è iniziata immediatamente alla grande per i partenopei, veloci sulle fasce e pericolosissimi con cross derivanti dai lati del campo. Luciano Spalletti ha preparato alla grande la partenza della sfida, la quale però ha poi preso una piega in favore dei rossoneri. Dalla fascia lo scambio tra Theo Hernandez e Rafael Leao termina l’azione con un calcio di rigore assegnato aldopo l’intervento in ritardo di Mario Rui. Il portoghese ha concesso di fatto il tiro dal dischetto ai rossoneri. Dagli 11 metri di presenta Olivierche aspetta a calciare e, tra i fischi dei tifosi azzurri, sbaglia il penalty intuito da Alex. Era dal 2012 che il ...

