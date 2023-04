Napoli-Milan, Meret: “C’è delusione, ma nessun rimpianto” (Di martedì 18 aprile 2023) Il portiere del Napoli Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Il Napoli pareggia contro il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 18 aprile 2023) Il portiere delAlexha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il. Ilpareggia contro il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marcocerretani : @DiegoDeLucaTwit Mi dicono dalla regia che il Milan dorme a Napoli stasera, per rilassarsi. - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, #Spalletti commenta l’eliminazione: “Abbiamo fatto sempre la partita. Paghiamo l’inesperienza in alcuni… -