Napoli-Milan, Meret: “Abbiamo dato tutto, c’è poco da recriminare” (Di martedì 18 aprile 2023) La partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League giocata allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Milan ha visto i rossoneri trionfare nonostante il pareggio ottenuto al termine dei 90?. I partenopei hanno fallito un calcio di rigore e hanno trovato troppo tardi la rete del pareggio grazie al colpo di testa di Victor Osimhen. Stefano Pioli ha potuto quindi esultare per il passaggio del turno. Alex Meret, portiere del Napoli @livephotosport Ai microfoni di Mediaset, il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Penso che Abbiamo fatto una grande partita. Sapevamo che loro avrebbero difeso e sarebbero stati pericolosi sulle ripartenze. Peccato non aver fatto fallo sull’occasione in cui Abbiamo ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 18 aprile 2023) La partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League giocata allo Stadio Diego Armando Maradona traha visto i rossoneri trionfare nonostante il pareggio ottenuto al termine dei 90?. I partenopei hanno fallito un calcio di rigore e hanno trovato troppo tardi la rete del pareggio grazie al colpo di testa di Victor Osimhen. Stefano Pioli ha potuto quindi esultare per il passaggio del turno. Alex, portiere del@livephotosport Ai microfoni di Mediaset, il portiere del, Alex, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Penso chefatto una grande partita. Sapevamo che loro avrebbero difeso e sarebbero stati pericolosi sulle ripartenze. Peccato non aver fatto fallo sull’occasione in cui...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - StefanoVerbania : @severo_michele Proprio così Michele, è quello che penso anch'io. Il Milan ha meritato di andare in semifinale ma… - una_lettricedoc : RT @LucaManinetti: Il #Milan vola in SEMIFINALE di #ChampionsLeague! Pareggia 1-1 al Maradona dopo una grande prestazione e di sacrificio.… -