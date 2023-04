Napoli-Milan | Maradona sold-out È record stagionale CorSport

(Di martedì 18 aprile 2023) Questa sera, in occasione di, lo stadiosarà tutto esaurito. Èper il. Il Corriere dello Sport scrive: “-out. Oltre cinquantamila spettatori e ilfirmato con l’Ajax che scricchiola: 52.229 fedeli a ottobre per la quarta fase a gironi, ma oggi è il bis dei quarti di finale”. Iltornerà a cantare, dopo la pace tra De Laurentiis e gli ultras. Già contro il Verona l’atmosfera è stata molto diversa dalle ultime uscite nello stadio di Fuorigrotta. Il quotidiano sportivo continua: “Una missione difficile ma non impossibile con l’aiuto dei figli di Diego: più di cinquantamila spettatori annunciati (con settore ospiti esaurito); più di quelli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - Petryno123 : RT @itsnotanangel: Ma a Napoli lo sanno che invece di pensare a chiamare gli ultras del Feyenoord e passare la notte sotto l’hotel del Mila… - Tutto_CalcioNew : #ChampionsLeague, #NapoliMilan: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming #tuttocalcionews #calcio -

(Photo by Tiziana FABI / AFP) Questa sera, in occasione di, lo stadio Maradona sarà tutto esaurito. È record stagionale per il. Il Corriere dello Sport scrive: "Sold - out. ...Commenta per primo Alexandre Pato a MilanTv: 'Quando sono andato a, non conoscevo il cibo italiano e Gattuso ci portò la mozzarella. Stiamo tornando in aereo e mi chiede di provarla, pensavo fosse un gelato. La assaggio e faccio una faccia… Mi è rimasta ...Commenta per primo Il doppio ex diMarek Jankulovski parla alla pagina malinconiarossonera: 'Ho passato sei anni bellissimi alma non dimenticherò mai che grazie ale poi a mister Spalletti sono arrivato al ...

Quanto rumore per disturbare il Milan: tifosi azzurri sotto l’hotel dei rossoneri Gazzetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022-2023. Si riparte dall’1-0 ...Napoli-Milan, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e in progrmma martedì alle 21:00 al "Maradona" sarà trasmessa in diretta ...