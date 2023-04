Napoli-Milan, Maldini: “Una notte rumorosa, ma questi sono solo dettagli” (Di martedì 18 aprile 2023) Il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha parlato prima del match contro il Napoli in Champions League. Ecco le sue parole a Mediaset: “Le emozioni sono quelle belle, quelle vere. E c’è anche orgoglio dopo aver fatto anni non all’altezza della nostra storia essere tornati a questo livello. Siamo contenti che stia accadendo adesso e sappiamo come ci siamo arrivati. Che notte abbiato passato?rumorosa. Napoli è comunque una città rumorosa, va preso per quel che è. sono cose che sono sempre successe, solo dettagli”. E ancora: “La squadra arriva bene. Arriviamo con cinque partite senza prendere gol in Champions e se dovesse succedere anche oggi saremmo qualificati per le ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Il direttore dell’area tecnica del, Paolo, ha parlato prima del match contro ilin Champions League. Ecco le sue parole a Mediaset: “Le emozioniquelle belle, quelle vere. E c’è anche orgoglio dopo aver fatto anni non all’altezza della nostra storia essere tornati a questo livello. Siamo contenti che stia accadendo adesso e sappiamo come ci siamo arrivati. Cheabbiato passato?è comunque una città, va preso per quel che è.cose chesempre successe,”. E ancora: “La squadra arriva bene. Arriviamo con cinque partite senza prendere gol in Champions e se dovesse succedere anche oggi saremmo qualificati per le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - alessiaplebani_ : non tifo né milan né napoli peró ammetto di avere un po’ di ansietta perchè stasera si gioca il tutto per tutto - xicu72 : @donvito0891 Forza Napoli! ???????? Vaffanculo Milan! -