Napoli-Milan, Maldini: “La scorsa notte? Rumorosa. Ma siamo pronti” (Di martedì 18 aprile 2023) Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 aprile 2023) Paolo, dirigente rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di, ritorno dei quarti di finale di Champions League

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - ilmionapoli : Napoli-Milan, il prepartita LIVE dal Maradona: l’atmosfera, l’arrivo degli azzurri, le parole di Politano e Giuntol… - Santo__Jj : ?? Vi scrivo dal futuro ?? Stasera non perdete tempo a tifare #Milan perché il #Napoli gli restituirà i 5 gol incass… -