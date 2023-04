Napoli Milan: lunghe file al ‘Maradona’ a tre ore dalla partita – FOTO (Di martedì 18 aprile 2023) Napoli Milan è ormai alle porte e i tifosi azzurri sono ormai in fibrillazione per la sfida più importante della stagione. Gli azzurri sono chiamati ad una piccola impresa dopo la sconfitta per 0-1 di mercoledì scorso al Meazza. Il Milan di Stefano Pioli, invece, arriva al ‘Maradona’ convinto dei propri mezzi sia per il risultato dell’andata che per la vittoria in campionato di qualche settimana fa. Napoli Milan Tifosi Stadio Maradonalunghe file al ‘Maradona’: tifosi già pronti per Napoli Milan I tifosi del Napoli sono già pronti a vivere una partita tanto importante quanto storica accanto alla propria squadra. Al ‘Maradona‘ ci sarà il sold out completo per il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 aprile 2023)è ormai alle porte e i tifosi azzurri sono ormai in fibrillazione per la sfida più importante della stagione. Gli azzurri sono chiamati ad una piccola impresa dopo la sconfitta per 0-1 di mercoledì scorso al Meazza. Ildi Stefano Pioli, invece, arriva alconvinto dei propri mezzi sia per il risultato dell’andata che per la vittoria in campionato di qualche settimana fa.Tifosi Stadio Maradonaal: tifosi già pronti perI tifosi delsono già pronti a vivere unatanto importante quanto storica accanto alla propria squadra. Al ‘Maradona‘ ci sarà il sold out completo per il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Napoli-Milan, l’Empoli fa l’in bocca al lupo agli ex: “E’ un orgoglio vedervi giocare gare simili” - Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Parlato: “Napoli-Milan, Ndombele dal primo minuto, Politano favorito su Lozano” -