Napoli-Milan: lo scenario dei rigori, tra chi tira e chi para (Di martedì 18 aprile 2023) Napoli e Milan si preparano anche allo scenario dei rigori: Spalletti ha già scelto la cinquina, per i rossoneri le certezze Giroud e Maignan Napoli e Milan non lasciano niente al caso per la sfida di questa sera: l’1-0 dell’andata tiene vivi molti scenari, non ultimo quello dei rigori. Partendo da casa Napoli, Spalletti ha dichiarato di volersi affidarsi prima ai più bravi. Quindi, secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, si va con Kvara, Zielinski, Politano, Osimhen e Di Lorenzo. Per quanto riguarda il portiere, Meret sa essere decisivo: parando il rigore in Coppa Italia a Dybala nel 2020, decise la finale. Lato Milan, la certezza e il dubbio allo stesso tempo è Olivier Giroud: ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023)si preno anche allodei: Spalletti ha già scelto la cinquina, per i rossoneri le certezze Giroud e Maignannon lasciano niente al caso per la sfida di questa sera: l’1-0 dell’andata tiene vivi molti scenari, non ultimo quello dei. Partendo da casa, Spalletti ha dichiarato di volersi affidarsi prima ai più bravi. Quindi, secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, si va con Kvara, Zielinski, Politano, Osimhen e Di Lorenzo. Per quanto riguarda il portiere, Meret sa essere decisivo:ndo il rigore in Coppa Italia a Dybala nel 2020, decise la finale. Lato, la certezza e il dubbio allo stesso tempo è Olivier Giroud: ...

