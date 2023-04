Napoli-Milan, Leao: “Un orgoglio essere qui. Futuro? Voglio sognare” (Di martedì 18 aprile 2023) Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Napoli-Milan, ritorno dei quarti di Champions League Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 aprile 2023) Rafael, attaccante rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di, ritorno dei quarti di Champions League

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - Maicuntent1986 : RT @MilanNewsit: C sta 'o Napoli for: il Milan fa fuori Spalletti ed è in semifinale! - giovmolina : RT @AleAntinelli: Sui 180 minuti Milan nettamente superiore. Il Napoli è stato l’ombra della Squadra che domina il campionato. Pioli ha tr… -