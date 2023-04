Napoli - Milan, le scelte di Pioli: Giroud stringe i denti (Di martedì 18 aprile 2023) Tutti disponibili per la partita decisiva di questa sera. Stefano Pioli ha convocato tutti i giocatori per il match del Maradona e sarà un Milan che negli undici titolari sarà identico a quello che ha ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 18 aprile 2023) Tutti disponibili per la partita decisiva di questa sera. Stefanoha convocato tutti i giocatori per il match del Maradona e sarà unche negli undici titolari sarà ico a quello che ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - 1926pe : RT @LeBombeDiVlad: ?? “Non corriamo alcun rischio domani sera, soltanto quello di vivere una felicità infinita” Luciano #Spalletti durante… - tuttosport : ?? Napoli-Milan, l'Italia già celebra una semifinalista Champions dopo 5 anni ?? #Tuttosport #NapoliMilan… -