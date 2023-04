Napoli-Milan, le quote per le scommesse: i bookmakers puntano sui partenopei in un match con pochi gol (Di martedì 18 aprile 2023) Ancora poche ore e andrà in scena l’attesissimo match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023 che metterà di fronte Napoli e Milan nel derby italiano. All’andata a San Siro è arrivato un importante 1-0 per i rossoneri che, a questo punto, sbarcano al “Maradona” con la chiara intenzione di completare l’opera, contando anche che il Napoli sarà privo di due pedine fondamentali come Kim e Anguissa. Cosa dovremo attenderci per quanto riguarda le scommesse? Se si ripeterà il copione visto all’andata potremmo vivere una classica partita da under 2.5: 1.73 su bet365, 1.71 su LeoVegas e 1.67 su StarCasinò Bet. Pensando al classico 1×2, i principali siti di scommesse considerano il Napoli favorito in maniera abbastanza netta. Per esempio il segno 1 è dato a ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Ancora poche ore e andrà in scena l’attesissimodi ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023 che metterà di frontenel derby italiano. All’andata a San Siro è arrivato un importante 1-0 per i rossoneri che, a questo punto, sbarcano al “Maradona” con la chiara intenzione di completare l’opera, contando anche che ilsarà privo di due pedine fondamentali come Kim e Anguissa. Cosa dovremo attenderci per quanto riguarda le? Se si ripeterà il copione visto all’andata potremmo vivere una classica partita da under 2.5: 1.73 su bet365, 1.71 su LeoVegas e 1.67 su StarCasinò Bet. Pensando al classico 1×2, i principali siti diconsiderano ilfavorito in maniera abbastanza netta. Per esempio il segno 1 è dato a ...

