Napoli-Milan, le probabili formazioni del match (Di martedì 18 aprile 2023) Tra qualche ora inizierà la partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Alle ore 21:00, allo Stadio Maradona di Napoli, il pubblico potrà assistere a Napoli-Milan. Il derby italiano deciderà chi delle due compagini potrà raggiungere la semifinale. Il Milan ha il vantaggio del gol siglato da Bennacer all’andata, per questo sui 180? si trova attualmente davanti. I padroni di casa invece recuperano Oshimen in attacco, ma perdono due leader importantissimi come Kim ed Anguissa. La parola quindi passa al campo ed ai 55.000 tifosi del Maradona, pronti a trascinare il Napoli in semifinale. Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Napoli-Milan. probabili ... Leggi su zon (Di martedì 18 aprile 2023) Tra qualche ora inizierà la partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Alle ore 21:00, allo Stadio Maradona di, il pubblico potrà assistere a. Il derby italiano deciderà chi delle due compagini potrà raggiungere la semifinale. Ilha il vantaggio del gol siglato da Bennacer all’andata, per questo sui 180? si trova attualmente davanti. I padroni di casa invece recuperano Oshimen in attacco, ma perdono due leader importantissimi come Kim ed Anguissa. La parola quindi passa al campo ed ai 55.000 tifosi del Maradona, pronti a trascinare ilin semifinale. Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - allmilanit : ??Le dichiarazioni dell'ex #Napoli - formulafofii : RT @majewsky2000: È ARRIVATO IL GIORNO.. NAPOLI-MILAN. -