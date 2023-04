Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Osimhen e Giroud in Champions League (Di martedì 18 aprile 2023) La 30a giornata di Serie A si conclude introducendo tifosi ed appassionati direttamente nell’infrasettimanale legato alle coppe europee targate UEFA. Nella serata di martedì 18 aprile, allo Stadio Diego Armando Maradona si gioca il big match tra Napoli e Milan, valevole il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La squadra che uscirà vincente da questa partita andrà a scontrarsi con la trionfante tra Inter e Benfica al Giuseppe Meazza. Lobotka e Bennacer in Milan-Napoli – @livephotosport I padroni di casa sono più che mai pronti a cercare di centrare l’obiettivo rimonta con gli uomini di Stefano Pioli, i più vittoriosi contro i partenopei durante questa stagione. A disposizione di mister Luciano Spalletti torna Victor Osimhen, attaccante nigeriano che ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 18 aprile 2023) La 30a giornata di Serie A si conclude introducendo tifosi ed appassionati direttamente nell’infrasettimanale legato alle coppe europee targate UEFA. Nella serata di martedì 18 aprile, allo Stadio Diego Armando Maradona si gioca il big match tra, valevole il ritorno dei quarti di finale di. La squadra che uscirà vincente da questa partita andrà a scontrarsi con la trionfante tra Inter e Benfica al Giuseppe Meazza. Lobotka e Bennacer in– @livephotosport I padroni di casa sono più che mai pronti a cercare di centrare l’obiettivo rimonta con gli uomini di Stefano Pioli, i più vittoriosi contro i partenopei durante questa stagione. A disposizione di mister Luciano Spalletti torna Victor, attaccante nigeriano che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - LordGalurd : RT @theMilanZone_: ??”I tifosi del #Napoli sono stati sotto l’Hotel Vesuvio fino alle 4 di notte. I giocatori del #Milan erano già al corren… - PianetaMilan : #NapoliMilan, la curiosità: i precedenti | Champions League News #SempreMilan #ACMilan #Milan -