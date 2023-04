Napoli-Milan, le formazioni ufficiali (Di martedì 18 aprile 2023) I due tecnici di Napoli e Milan hanno diramato le formazioni ufficiali per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Uno scontro infiammato da una vigilia velenosa, forse come mai si era vista negli anni recenti in Italia. I rossoneri partono dall’1-0 dell’andata, frutto della rete di Ismael Bennacer. Un vantaggio risicato, che i partenopei proveranno a ribaltare grazie alla spinta del Maradona e al ritorno dal 1? di Victor Osimhen. Gli uomini di Spalletti dovranno rinunciare a due pedine importanti come Kim e Anguissa, entrambi assenti per squalifica. Al loro posto giocheranno Juan Jesus e Ndombele. In casa rossonera, invece, solo conferme che Pioli, che schiera lo stesso 11 che ha battuto la capolista nelle ultime sfide. L’arbitro dell’incontro sarà il polacco Marciniak, coadiuvato dagli ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 18 aprile 2023) I due tecnici dihanno diramato leper la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Uno scontro infiammato da una vigilia velenosa, forse come mai si era vista negli anni recenti in Italia. I rossoneri partono dall’1-0 dell’andata, frutto della rete di Ismael Bennacer. Un vantaggio risicato, che i partenopei proveranno a ribaltare grazie alla spinta del Maradona e al ritorno dal 1? di Victor Osimhen. Gli uomini di Spalletti dovranno rinunciare a due pedine importanti come Kim e Anguissa, entrambi assenti per squalifica. Al loro posto giocheranno Juan Jesus e Ndombele. In casa rossonera, invece, solo conferme che Pioli, che schiera lo stesso 11 che ha battuto la capolista nelle ultime sfide. L’arbitro dell’incontro sarà il polacco Marciniak, coadiuvato dagli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - alessiaplebani_ : non tifo né milan né napoli peró ammetto di avere un po’ di ansietta perchè stasera si gioca il tutto per tutto - xicu72 : @donvito0891 Forza Napoli! ???????? Vaffanculo Milan! -