Napoli-Milan, l’analisi dell’avversario di ‘acmilan.com’ (Di martedì 18 aprile 2023) Napoli-Milan, secondo atto dei Quarti di Champions: il focus di 'acMilan.com' sulla squadra di Luciano Spalletti Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 aprile 2023), secondo atto dei Quarti di Champions: il focus di 'ac.com' sulla squadra di Luciano Spalletti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - sportli26181512 : Galli sul dna Milan: 'La storia non gioca ma aiuta: può succedere di tutto': Commentando la sfida di questa sera tr… - alfredostufo : @CandySofiaX Guarda io tifo Napoli ma spero vinca il Milan a sto punto -