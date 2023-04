Napoli-Milan, la delusione di Meret: “Peccato non aver fatto fallo sull’azione del gol” (Di martedì 18 aprile 2023) Il portiere azzurro, Alex Meret, commenta la sconfitta contro i rossoneri e analizza la prestazione del Napoli. Il portiere azzurro Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Mediaset’ al termine della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan, disputata allo stadio ‘Diego Armando Maradona’. “Oggi abbiamo giocato una grande partita – ha detto Meret – sapevamo che il Milan avrebbe difeso, Peccato non aver fatto fallo sull’azione in cui poi abbiamo subito il gol. Abbiamo dato tutto fino alla fine e se avessimo trovato il gol prima, sarebbe stato diverso”. Meret ha poi parlato dell’inesperienza della squadra: “Ci è ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 aprile 2023) Il portiere azzurro, Alex, commenta la sconfitta contro i rossoneri e analizza la prestazione del. Il portiere azzurro Alexha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Mediaset’ al termine della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra, disputata allo stadio ‘Diego Armando Maradona’. “Oggi abbiamo giocato una grande partita – ha detto– sapevamo che ilavrebbe difeso,nonin cui poi abbiamo subito il gol. Abbiamo dato tutto fino alla fine e se avessimo trovato il gol prima, sarebbe stato diverso”.ha poi parlato dell’inesperienza della squadra: “Ci è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - f_vergottini : @toselluc Sinceramente però il Napoli contro il Milan ha sempre fatto molta fatica: all’andata del campionato il Na… - AleAuz86 : Fiero di vedere tanti account di tifosi del Napoli come me che non hanno lesinato di fare complimenti al Milan che… -