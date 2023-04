Napoli-Milan, la concretezza rossonera e l'immaturità azzurra: ecco perché in semifinale va il Diavolo (Di martedì 18 aprile 2023) Il Milan vola in semifinale, per il Napoli, invece, il sogno Champions termina qui. I rossoneri, dopo l'affermazione per 1-0 nella gara di andata, hanno fermato per 1-1 al Maradona gli azzurri tornando così tra le migliori quattro... Leggi su europa.today (Di martedì 18 aprile 2023) Ilvola in, per il, invece, il sogno Champions termina qui. I rossoneri, dopo l'affermazione per 1-0 nella gara di andata, hanno fermato per 1-1 al Maradona gli azzurri tornando così tra le migliori quattro...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - TempiRossoneri : RT @TempiRossoneri: Ad eccezione di #Spalletti e dei tifosi del #Napoli, tutti gli altri concordano sul fatto che le ultime due partite fra… - maldiniforever3 : RT @DiMarzio: #UCL | @acmilan, #Pioli: '#Leao il migliore, #Krunic giocatore di alto livello' -