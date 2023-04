Napoli-Milan, Imma Tataranni o Insurgent? La tv del 18 aprile (Di martedì 18 aprile 2023) Per la prima serata in tv, martedì 18 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Un mondo migliore di questo”: Imma indaga su uno strano furto in casa di un’amica di sua suocera, la cui refurtiva ricompare integra pochi giorni dopo mentre un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. I due casi risultano collegati e la soluzione del giallo arriverà grazie alla proverbiale memoria di Imma. Nel frattempo, un atto di coraggio, che si rivela decisivo nel processo a Romaniello, costringe Samuel a lasciare Matera, fatto di cui Valentina incolpa la madre. Inoltre, proprio quando Imma ha raccolto le prove per condannare definitivamente Romaniello, qualcuno nell’ombra ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 aprile 2023) Per la prima serata in tv, martedì 18su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “– Sostituto procuratore 2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Un mondo migliore di questo”:indaga su uno strano furto in casa di un’amica di sua suocera, la cui refurtiva ricompare integra pochi giorni dopo mentre un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. I due casi risultano collegati e la soluzione del giallo arriverà grazie alla proverbiale memoria di. Nel frattempo, un atto di coraggio, che si rivela decisivo nel processo a Romaniello, costringe Samuel a lasciare Matera, fatto di cui Valentina incolpa la madre. Inoltre, proprio quandoha raccolto le prove per condannare definitivamente Romaniello, qualcuno nell’ombra ...

