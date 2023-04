Napoli-Milan, il giallo del giallo: tolto a Tonali, è di Theo Hernandez (Di martedì 18 aprile 2023) Importante novità per quanto riguarda il cartellino giallo sventolato dall’arbitro Marciniak al minuto 46? del match tra Napoli e Milan. Inizialmente si riteneva che il destinatario fosse Sandro Tonali, diffidato e dunque squalificato per l’eventuale semifinale d’andata. Tuttavia la Uefa ha corretto e assegnato l’ammonizione a Theo Hernandez. Buone notizie dunque per i rossoneri, che qualora dovessero qualificarsi per le semifinali potrebbero contare su Tonali (ovviamente se non verrà ammonito entro la fine della gara). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Importante novità per quanto riguarda il cartellinosventolato dall’arbitro Marciniak al minuto 46? del match tra. Inizialmente si riteneva che il destinatario fosse Sandro, diffidato e dunque squalificato per l’eventuale semifinale d’andata. Tuttavia la Uefa ha corretto e assegnato l’ammonizione a. Buone notizie dunque per i rossoneri, che qualora dovessero qualificarsi per le semifinali potrebbero contare su(ovviamente se non verrà ammonito entro la fine della gara). SportFace.

