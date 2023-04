Napoli-Milan, il derby italiano che vale la semifinale (Di martedì 18 aprile 2023) Questa sera allo Stadio Maradona Napoli e Milan si giocano la qualificazione alla semifinale dopo l’1-0 dell’andata Tutto in 90? minuti. Questa sera Napoli e Milan si affrontano nel ritorno del quarto di finale di Champions League. All’andata i rossoneri hanno trovato la vittoria per 1-0, con la rete decisiva di Bennacer e, come riporta La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli può contare sulla solidità della difesa, che nelle ultime 5 partite di Champions non ha preso gol: una striscia positiva che non capitava dal 2004-2005, stagione in cui il Milan arrivò in finale, per una coincidenza sempre a Istanbul. Il Napoli dal canto suo approfitterà del fatto campo: in casa in questa edizione della Champions League ha sempre vinto con più di due gol di scarto: quattro ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Questa sera allo Stadio Maradonasi giocano la qualificazione alladopo l’1-0 dell’andata Tutto in 90? minuti. Questa serasi affrontano nel ritorno del quarto di finale di Champions League. All’andata i rossoneri hanno trovato la vittoria per 1-0, con la rete decisiva di Bennacer e, come riporta La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli può contare sulla solidità della difesa, che nelle ultime 5 partite di Champions non ha preso gol: una striscia positiva che non capitava dal 2004-2005, stagione in cui ilarrivò in finale, per una coincidenza sempre a Istanbul. Ildal canto suo approfitterà del fatto campo: in casa in questa edizione della Champions League ha sempre vinto con più di due gol di scarto: quattro ...

