Napoli-Milan | i possibili rigoristi delle due squadre | le scelte di Spalletti e Pioli

(Di martedì 18 aprile 2023) Il quinto derby italiano in Champions League è pronto ad emettere il verdetto.: al Maradona si riparte dall’1-0 per i rossoneri targato Bennacer. Tutto in 90?, o forse più, perché lo spettro dei supplementari e dei calci di rigore è sempre dietro l’angolo, a maggior ragione con la nuova regola dei gol in trasferta. Avvisati Meret e Maignan: il primo ne ha parati 6 in carriera, il secondo 13. Di fronte però si troveranno degli specialisti. Olivier Giroud su tutti con 27 realizzazioni su 28 e l’ultimo errore che risale al 2012. Bennacer è l’altro specialista, mentre Brahim Diaz, Theo Hernandez e Leao difficilmente rimarranno fuori dalla lista dei primi cinque. In casaocchi su Victor Osimhen, anche se le sue statistiche non sono stellari: 8 rigori segnati, 3 sbagliati. Degli errori che però non sono stati decisivi: ...

Ma, come ho scritto sette giorni fa, poche ore prima della gara di andata, ritengo che ilsia più forte del, non abbia accumulato per puro caso ventidue punti di vantaggio in classifica ...Ilarriva aper la decisiva gara di ritorno dei quarti d i Champions League i tifosi azzurri trasformano subito l'hotel che ospita i rossoneri in un 'Vietnam' di cori a squarciagola e ...Commenta per primovale un posto in semifinale di Champions League ma anche un grosso incasso per le casse del club che passerà il turno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport sia azzurri che ...

Benitez dice Napoli: "Milan da elogiare, ma torna Osimhen. Azzurri più forti" La Gazzetta dello Sport

Certo, nessuno può dimenticare che il MIlan, quest'anno, ha battuto il Napoli due volte e, la prima, proprio al "Maradona", dove ha maramaldeggiato rifilandogli quattro reti. Sinceramente credo si sia ...