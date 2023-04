Napoli-Milan, gol di Giroud: azione straordinaria di Leao (VIDEO) (Di martedì 18 aprile 2023) Il Milan è in vantaggio. Sul finale di primo tempo contro il Napoli, nel match valevole per il ritorno dei quarti di finale, i ragazzi di Stefano Pioli siglano la rete dello 0-1 grazie ad un’azione semplicemente straordinaria di Rafael Leao che prende palla sulla propria metà campo, salta tre avversari in una cavalcata imperiosa che poi sfocia in un assist perfetto per Giroud che, praticamente a porta vuota, non può sbagliare e fa 0-1. Ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Ilè in vantaggio. Sul finale di primo tempo contro il, nel match valevole per il ritorno dei quarti di finale, i ragazzi di Stefano Pioli siglano la rete dello 0-1 grazie ad un’semplicementedi Rafaelche prende palla sulla propria metà campo, salta tre avversari in una cavalcata imperiosa che poi sfocia in un assist perfetto perche, praticamente a porta vuota, non può sbagliare e fa 0-1. Ecco il. SportFace.

Bordate di ululati razzisti prima di Napoli - Milan contro Leao: la reazione del portoghese fuori dall'hotel - Il Pessimo episodio di razzismo poco prima dell'inizio del ritorno dei quarti di finale di Champions tra Napoli e Milan. Obiettivo di un gruppo di tifosi napoletani appostati fuori dal Grand Hotel Vesuvio è stato Rafael Leao, preso di mira con una serie di ululati razzisti mentre stava per salire sul ... Moviola Napoli - Milan: rigore Giroud da ripetere, Leao - Lozano era penalty! TORINO - Due episodi chiave nel primo tempo di Napoli - Milan, quarto di finale di ritorno di Champions League. Al Maradona il risultato nei primi quarantacinque minuti è di 1 - 0 per gli ospiti ma sotto la lente d'ingrandimento c'è un rigore ... Napoli, infortunio per Politano e Mario Rui Il Napoli perde due giocatori in un colpo solo: Politano e Mario Rui escono dopo aver accusato problemi nel corso della sfida contro il Milan Il Napoli perde due giocatori in un colpo solo: Politano e Mario Rui escono dopo aver accusato problemi nel corso della sfida contro il Milan. Per l'esterno probabile problema al ... Pessimo episodio di razzismo poco prima dell'inizio del ritorno dei quarti di finale di Champions tra. Obiettivo di un gruppo di tifosi napoletani appostati fuori dal Grand Hotel Vesuvio è stato Rafael Leao, preso di mira con una serie di ululati razzisti mentre stava per salire sul ...TORINO - Due episodi chiave nel primo tempo di, quarto di finale di ritorno di Champions League. Al Maradona il risultato nei primi quarantacinque minuti è di 1 - 0 per gli ospiti ma sotto la lente d'ingrandimento c'è un rigore ...Ilperde due giocatori in un colpo solo: Politano e Mario Rui escono dopo aver accusato problemi nel corso della sfida contro ilIlperde due giocatori in un colpo solo: Politano e Mario Rui escono dopo aver accusato problemi nel corso della sfida contro il. Per l'esterno probabile problema al ... Napoli-Milan 0-1: gol di Giroud | Diretta Champions La Gazzetta dello Sport Napoli-Milan, Maldini: “Una notte rumorosa, ma questi sono solo dettagli” Il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha parlato prima del match contro il Napoli in Champions League. Ecco le sue parole a Mediaset. LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): Giroud sbaglia un rigore 22' Giroud sbaglia dagli undici metri, para Meret. 21' RIGORE PER IL MILAN!!! Intervento di Mario Rui su Leao in ritardo. 17' Ci prova Leao da fuori area, conclusione ... Il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha parlato prima del match contro il Napoli in Champions League. Ecco le sue parole a Mediaset.22' Giroud sbaglia dagli undici metri, para Meret. 21' RIGORE PER IL MILAN!!! Intervento di Mario Rui su Leao in ritardo. 17' Ci prova Leao da fuori area, conclusione ...