Napoli-Milan, Giuntoli: "Non sappiamo quanto ne avrà Osimhen, speriamo giochi tutta la partita" (Di martedì 18 aprile 2023) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky prima del calcio d'inizio del match di Champions League contro il Milan: "Siamo molto felici del rientro di Osimhen. Ancora non sappiamo quanto ne avrà, ma ci auguriamo che riesca a disputare tutta la partita". "Ronaldo? Avevamo parametri da rispettare, perciò non ci abbiamo mai pensato – ha proseguito Giuntoli – Abbiamo pensato di stupire con un gruppo di ragazzi con tanto da dimostrare". SportFace.

