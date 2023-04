Napoli-Milan: Giroud sbaglia un calcio di rigore, l’ultimo errore del francese nel 2012 (Di martedì 18 aprile 2023) Subito primo grande colpo di scena durante Napoli-Milan. Al minuto 23? infatti, l’attaccante francese Olivier Giroud ha sbagliato un calcio di rigore dal significato quasi infinito. Giroud non sbagliava un rigore addirittura dal lontano 2012, quando con la maglia dell’Arsenal, sbagliò dagli 11 metri contro il Conventry City, in Coppa di Lega. Si resta 0-0. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Subito primo grande colpo di scena durante. Al minuto 23? infatti, l’attaccanteOlivierhato undidal significato quasi infinito.nonva unaddirittura dal lontano, quando con la maglia dell’Arsenal, sbagliò dagli 11 metri contro il Conventry City, in Coppa di Lega. Si resta 0-0. SportFace.

