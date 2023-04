Napoli-Milan, ecco quanto incassa chi vince dall'Uefa (Di martedì 18 aprile 2023) Napoli-Milan vale un posto in semifinale di Champions League ma anche un grosso incasso per le casse del club che passerà il turno. Come... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023)vale un posto in semifinale di Champions League ma anche un grosso incasso per le casse del club che passerà il turno. Come...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - tech_fort : @SalvaRossonero @Alessan41205320 @MilanNewsit Inoltre mancanza di obiettivita' quando il Napoli sta pagando consegu… - GoalItalia : #Ndombele in rampa di lancio: #NapoliMilan è la chance della stagione ?????? -