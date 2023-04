Napoli-Milan, e se si andasse ai rigori? Da Osimhen a Kjaer, chi li calcerebbe (Di martedì 18 aprile 2023) Martedì alle ore 21:00 allo stadio Diego Maradona andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions League, che vede protagoniste Napoli e Milan in quello che sarà un match scoppiettante. Gli azzurri vengono da una stagione da sogno: primi in classifica di Serie A a +14 dalla Lazio. I rossoneri, invece, sono attualmente al 4° posto. Bennacer e Kjaer (Milan) @livephotosport A San Siro, il 12 aprile, il Milan ha vinto 1-0. La rete deriva da un’azione in contropiede del Diavolo dove Ismael Bennacer trafigge la squadra di Spalletti. Tra i migliori della squadra di Pioli, oltre ai due rossoneri, abbiamo Theo Hernandez e Maignan, protagonista di incredibili parate che hanno salvato il risultato. Al ritorno potremmo vedere un match intenso ma con poche reti: ecco perché i 90 minuti ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 18 aprile 2023) Martedì alle ore 21:00 allo stadio Diego Maradona andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions League, che vede protagonistein quello che sarà un match scoppiettante. Gli azzurri vengono da una stagione da sogno: primi in classifica di Serie A a +14 dalla Lazio. I rossoneri, invece, sono attualmente al 4° posto. Bennacer e) @livephotosport A San Siro, il 12 aprile, ilha vinto 1-0. La rete deriva da un’azione in contropiede del Diavolo dove Ismael Bennacer trafigge la squadra di Spalletti. Tra i migliori della squadra di Pioli, oltre ai due rossoneri, abbiamo Theo Hernandez e Maignan, protagonista di incredibili parate che hanno salvato il risultato. Al ritorno potremmo vedere un match intenso ma con poche reti: ecco perché i 90 minuti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - apfutbol : RT @salv_amoroso: ??-??? NAPOLI-MILAN I tifosi del #Napoli radunati all'esterno dello stadio si caricano prima di #NapoliMilan di #Champions… - Emanuel28978693 : @Sexy_prof_of @bintYusuf___ Stasera il Napoli mette a pecora il Milan…tal e qual comm stai tu nella foto ahah -