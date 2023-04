Napoli-Milan | da che punteggio si riparte? Il regolamento di Champions League e la regola dei gol in trasferta

(Di martedì 18 aprile 2023) Oggi e dalle ore 21.00 si ripartirà con la UEFA, ma soprattutto si ripartirà con un match che già ha regalato molte emozioni e in serata è pronto a suscitarne tante altre. Si tratta dell’incontro tutto italiano tra ildi Luciano Spalletti e ildi Stefano Pioli. Una sfida affascinante, tra due squadre che battaglieranno come hanno già fatto la scorsa settimana e che continueranno a farlo perché la posta in palio è altissima. La formazione campana e quella lombarda, infatti, si giocano un accesso alla semifinale del massimo torneo europeo per club. Insomma quella di stasera non è e non sarà una gara come tutte le altre e questo lo si poteva immaginare già da quando le due compagini sono state pescate dalla urne e accoppiate. Adesso a dare spettacolo saranno i due undici, che certamente si ...

Stefano Pioli è pronto per la sfida contro il. Questa sera si decide il futuro dele probabilmente anche quello della panchina di Pioli. Per salvare il suo futuro il tecnico rossonero deve arrivare tra le prime quattro in campionato ...Urla e cori, "non dovete dormire", sotto l'albergo che ospita i giocatori del: così un gruppo di tifosi delha provato la scorsa notte a disturbare il riposo della comitiva rossonera, giunta ieri pomeriggio in città per il ritorno dei quarti di Champions League che ...Questo:75. Lazio 61. Juventus 59 . Roma 56.53. Inter 51. Atalanta ...

I sostenitori azzurri si sono recati sul lungomare in piena notte per disturbare il sonno dei giocatori rossoneri prima della grande sfida ...La Uefa Champions League ha pubblicato un Tweet sul match tra Napoli e Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League, in cui sono presenti Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, attaccanti ...