Napoli-Milan, cori e fuochi d'artificio: i tifosi azzurri sotto all'hotel dove dormono i giocatori rossoneri fino a tarda notte (Di martedì 18 aprile 2023) notte agitata per i giocatori del Milan alla vigilia del match di ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli. I tifosi azzurri hanno provato a disturbare il sonno della squadra di Pioli con cori, clacson e fuochi d'artificio sotto all'hotel dove alloggiano i rossoneri. Secondo quanto riporta la Gazzetta, i tifosi hanno continuato fino alle 3 di notte intonando cori contro Maldini, Leao, Giroud e soprattutto Theo Hernandez. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

