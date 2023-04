Napoli - Milan | cori e fuochi d' artificio | i tifosi azzurri sotto all' hotel dove dormono i giocatori rossoneri fino a tarda notte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - VINCENZOMARRA2 : RT @memenapoli: A tra pochissimo! Ore 15:30 #MemeNapoli con il consueto #ÓCafèSuTwitter Non mancate al nostro appuntamento con la storia..… - RoryBetly : RT @tvdellosport: ??’ ???????????? ???? ???????????? È il giorno di Napoli-Milan. Questo è il racconto di come la città ha vissuto la vigilia dell’import… -

Notte agitata per i giocatori delalla vigilia del match di ritorno dei quarti di Champions League contro il. I tifosi azzurri hanno provato a disturbare il sonno della squadra di Pioli con cori, clacson e fuochi d'...A Radio Marte durante "Marte Sport Live", è intervenuto Massimo Agostini , ex calciatore di. Queste le sue parole: 'Il ritorno di Osimhen è ovviamente molto importante perché ilrecupera il terminale offensivo di grande livello, ma per superare il turno potrebbe non ...Notizie Calcio- 'Ilstanotte non ha dormito, e sfortunatamente neanche io', scrive così ironicamente Mike Grella , ex calciatore di Premier League e inviato Cbs, su Twitter postando un video ...

Napoli con il solito 4-3-3. Meret tra i pali ... in attacco torna Osimhen con Kvaratskhelia e Politano. Milan con il 4-2-3-1 e cambia quasi tutti rispetto al match contro il Bologna. Maignan per la ...La sfida tra Napoli e Milan è iniziata ben prima delle 21.00 di stasera. Le due squadre si sfideranno al Diego Armando Maradona per aggiudicarsi un posto nelle semifinali di Champions League; si parte ...