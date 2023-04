Napoli-Milan, come vedere la partita in tv e in streaming (Di martedì 18 aprile 2023) La partita, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma oggi alle 21 allo stadio Maradona Si gioca oggi, martedì 18 aprile, Napoli-Milan. Il match, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si giocherà alle 21 allo stadio Maradona. La gara di andata è finita 1-0 per i rossoneri. La partita sarà trasmessa in chiaro in diretta televisiva su Canale 5 e su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e su Sky Sport (251) e in streaming su SkyGo, NowTV e Mediaset Infinity . L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 aprile 2023) La, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma oggi alle 21 allo stadio Maradona Si gioca oggi, martedì 18 aprile,. Il match, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si giocherà alle 21 allo stadio Maradona. La gara di andata è finita 1-0 per i rossoneri. Lasarà trasmessa in chiaro in diretta televisiva su Canale 5 e su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e su Sky Sport (251) e insu SkyGo, NowTV e Mediaset Infinity . L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

