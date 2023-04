Napoli-Milan, Champions League: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 18 aprile 2023) Attendendo conferme dall’Inter che ha sconfitto in trasferta il Benfica (0-2), la partita di questa sera manderà in scena l’ultima parte della saga chiamata “derby italiano in campo europeo”. L’urna di Nyon ha deciso di mettere di fronte, qualche settimana fa, il Milan di Stefano Pioli e il Napoli, vicinissimo a vincere il suo terzo scudetto, di Luciano Spalletti in una sfida tra connazionali valevole per i quarti della UEFA Champions League. Il primo, omerico, scontro si è tenuto alla Scala del calcio: sul manto erboso del Giuseppe Meazza in San Siro hanno prevalso i padroni di casa grazie alla rete realizzata nel primo tempo da Bennacer. Il ritorno si disputerà questa sera al Diego Armando Maradona che sospingerà gli idoli di casa, privi del duo Kim-Anguissa ma con un Osimhen in più, verso una leggendaria rimonta. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Attendendo conferme dall’Inter che ha sconfitto in trasferta il Benfica (0-2), la partita di questa sera manderà in scena l’ultima parte della saga chiamata “derby italiano in campo europeo”. L’urna di Nyon ha deciso di mettere di fronte, qualche settimana fa, ildi Stefano Pioli e il, vicinissimo a vincere il suo terzo scudetto, di Luciano Spalletti in una sfida tra connazionali valevole per i quarti della UEFA. Il primo, omerico, scontro si è tenuto alla Scala del calcio: sul manto erboso del Giuseppe Meazza in San Siro hanno prevalso i padroni di casa grazie alla rete realizzata nel primo tempo da Bennacer. Il ritorno si disputerà questa sera al Diego Armando Maradona che sospingerà gli idoli di casa, privi del duo Kim-Anguissa ma con un Osimhen in più, verso una leggendaria rimonta. ...

