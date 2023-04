Napoli-Milan | atmosfera di fuoco | cori e botti | tifosi sotto l’hotel dei rossoneri

(Di martedì 18 aprile 2023) Il giorno tanto atteso è arrivato. Questa sera si deciderà chi trasarà in semifinale di Champions League. Dopo la sconfitta del club partenopeo in casa deiper 1-0 nel match di andata, oggi al Maradona sarà una ‘guerra’, con la squadra di Spalletti che cercherà di ribaltare il risultato davanti al suo pubblico. Intanto al’è infuocata. Circa 200delhanno fatto nottata sul lungomare cercando di infastidire i calciatori delcontro iisti, da Maldini a Giroud, fuochi d’artificio eper tenere svegli i calciatori del. Sembra però che il club rossonero sia arrivato preparato ae ...

Appuntamento sotto l'hotel Vesuvio, la struttura che ospita da ieri i giocatori delsul lungomare di. Un centinaio di tifosi si trovavano già in loco all'arrivo della squadra nel pomeriggio come mostrano alcune immagini social ma è soprattutto in serata che si sono fatti ...I tifosi vanno a sparare i fuochi d'artificio a notte fonda sotto all'hotel delper disturbare il loro sonno. Cose imbarazzanti. Ilsta dimostrando grande provincialismo nel non aver ...Stefano Pioli è pronto per la sfida contro il. Questa sera si decide il futuro dele probabilmente anche quello della panchina di Pioli. Per salvare il suo futuro il tecnico rossonero deve arrivare tra le prime quattro in campionato ...

I sostenitori azzurri si sono recati sul lungomare in piena notte per disturbare il sonno dei giocatori rossoneri prima della grande sfida ...La Uefa Champions League ha pubblicato un Tweet sul match tra Napoli e Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League, in cui sono presenti Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, attaccanti ...