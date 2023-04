Napoli-Milan, ancora polemiche. Venerato: “Arbitro mediocre” (Di martedì 18 aprile 2023) Siamo a poche ore dalla partita tra Napole e Milan, ma continuano a non placarsi le polemiche. Ecco le parole di Ciro Venerato Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 aprile 2023) Siamo a poche ore dalla partita tra Napole e, ma continuano a non placarsi le. Ecco le parole di Ciro

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - Lollo40824011 : RT @pastoriziafc: Oggi è dura per il #Milan ragazzi. Il #Napoli, in tutta la sua storia, non è mai stato eliminato ai quarti di Champions.… - _maaartii__ : Raga stasera Napoli - Milan, pizza e famiglia divisa in due ??????? -