Napoli-Milan, ancora 4 ballottaggi aperti per Spalletti: le probabili scelte di formazione (Di martedì 18 aprile 2023) Il giorno della verità è giunto, il Napoli si giocherà il tutto per tutto in Champions League. La squadra di Luciano Spalletti questa sera affronterà il Milan nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ma stavolta avrà a disposizione due risorse importanti: Osimhen e soprattutto l'aiuto del pubblico dello stadio Maradona. Quattro dubbi per Spalletti Due "recuperi" per due assenze altrettanto importanti, come quelle di Kim e Anguissa. Per il tecnico partenopeo resta comunque qualche ultimo dubbio di formazione: sono infatti 4 i ballottaggi per una maglia da titolare. In porta ci sarà sicuramente Meret; mentre la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (in vantaggio su Ostigard) e Mario Rui, che pare in vantaggio su Olivera.

