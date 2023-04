Napoli-Milan, almeno venti i biglietti dati agli ultras del Feyenoord (Messaggero) (Di martedì 18 aprile 2023) I timori della vigilia sono stati confermati: gli ultras del Feyenoord hanno accettato l’invito dei colleghi del Napoli e stasera saranno al Maradona per Napoli-Milan di Champions. Gli olandesi sono in città da ieri “i “Vaks” di Rotterdam ieri sono già arrivati (come anticipato dal Messaggero) a Napoli dove, invitati dagli amici della Curva A del San Paolo, stasera assisteranno al match di Champions con il Milan. Un appuntamento, anche questo, che preoccupa sotto il profilo dell’ordine pubblico dopo la guerriglia urbana scatenata a Napoli dai tedeschi dell’Eintracht. Ieri sui social sono circolate le immagini festose – in pugno l’immancabile bottiglia di birra – dei tifosi olandesi abbracciati ai napoletani, i loro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) I timori della vigilia sono stati confermati: glidelhanno accettato l’invito dei colleghi dele stasera saranno al Maradona perdi Champions. Gli olandesi sono in città da ieri “i “Vaks” di Rotterdam ieri sono già arrivati (come anticipato dal) adove, invitati damici della Curva A del San Paolo, stasera assisteranno al match di Champions con il. Un appuntamento, anche questo, che preoccupa sotto il profilo dell’ordine pubblico dopo la guerriglia urbana scatenata adai tedeschi dell’Eintracht. Ieri sui social sono circolate le immagini festose – in pugno l’immancabile bottiglia di birra – dei tifosi olandesi abbracciati ai napoletani, i loro ...

