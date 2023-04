Napoli - Milan al Maradona | ecco le formazioni 

(Di martedì 18 aprile 2023) AGI - Tutto pronto per il derby italiano di Champions trache porterà di nuovo in semifinale della massima competizione europea per club un'italiana cinque anni dopo la Roma (eliminata dal Liverpool). Al '', ildeve recuperare un gol e Spalletti ritrova Osimhen, anche se perde per squalifica Anguissa e Kim. Le(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratshelia. A disposizione: Gollini, Idasiak, Olivera, Bereszynski, Ostigard, Elmas, Gaetano, Zedadka, Lozano, Raspadori.: (4-2-3-1), Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic - Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Thiaw, Gabbia, ...

Cristiano Giuntoli , direttore sportivo azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Milan. OSIMHEN - 'Siamo contenti del rientro anche se non sappiamo quanto ne abbia, Speriamo tenga per tutta la partita'. LE SCELTE DI SPALLETTI - 'Rui ha una qualità tecnica importante, ci ...Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli. Le sue dichiarazioni: EMOZIONI ...

Napoli e Milan scenderanno in campo alle 21 al Diego Armando Maradona. In palio ci sono le semifinali di Champions contro la vincitrice tra Inter e Benfica. Gli azzurri, caricati dai propri tifosi e d ...Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset Infinity nel pre partita di Napoli-Milan: "Per il Napoli questa notte ha un significato importanti. Gli azzurri han ...