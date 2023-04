Napoli - Milan al Maradona, ecco le formazioni (Di martedì 18 aprile 2023) AGI - Tutto pronto per il derby italiano di Champions tra Napoli e Milan che porterà di nuovo in semifinale della massima competizione europea per club un'italiana cinque anni dopo la Roma (eliminata dal Liverpool). Al 'Maradona', il Napoli deve recuperare un gol e Spalletti ritrova Osimhen, anche se perde per squalifica Anguissa e Kim. Le formazioni Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratshelia. A disposizione: Gollini, Idasiak, Olivera, Bereszynski, Ostigard, Elmas, Gaetano, Zedadka, Lozano, Raspadori.Milan: (4-2-3-1), Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic - Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Thiaw, Gabbia, ... Leggi su agi (Di martedì 18 aprile 2023) AGI - Tutto pronto per il derby italiano di Champions trache porterà di nuovo in semifinale della massima competizione europea per club un'italiana cinque anni dopo la Roma (eliminata dal Liverpool). Al '', ildeve recuperare un gol e Spalletti ritrova Osimhen, anche se perde per squalifica Anguissa e Kim. Le(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratshelia. A disposizione: Gollini, Idasiak, Olivera, Bereszynski, Ostigard, Elmas, Gaetano, Zedadka, Lozano, Raspadori.: (4-2-3-1), Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic - Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Thiaw, Gabbia, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - pisto_gol : Non si può dire che gli arbitri designati da #Rosetti per Milan-Napoli abbiano fatto bella figura: #Kovacs è stato… - acmlock_ : Il Milan dà lezione di calcio al Napoli. A calcio si vince sul campo, punto. GRAZIE RAGAZZI, SIAMO IN SEMIFINALE D… - benagol10 : RT @farted94: Minuto 80 di Napoli-Milan Rigore (REGALATO) che potrebbe riaprire la qualificazione per i partenopei Si presenta Caciocaval… - Ante_the_goat : RT @pierpaolopenza: @Spina14_acm Difficile darti torto... d'altronde padre Pioli é il vostro mentore, e lui ha detto chiaramente che il Mil… -