Napoli-Milan a New York: sale la febbre Champions nella 'Grande Mela' (Di martedì 18 aprile 2023) Stasera andrà in scena la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan. In uno stadio Maradona sold out, gli azzurri di Luciano Spalletti sono chiamati a ribaltare l'1-0 dell'andata per portare a casa una storica qualificazione alla semifinale. Nonostante le pesanti assenze di Kim e Anguissa, il recupero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

