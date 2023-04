Napoli-Milan 1-1, rossoneri in semifinale di Champions (Di martedì 18 aprile 2023) Il Milan dopo 16 anni torna in semifinale di Champions League. Resiste all'assalto del Napoli. Al Maradona finisce 1-1. A Giroud nel primo tempo risponde Osimhen nel recupero ma non basta. In semifinale il Milan affronterà la vincente di Inter-Benfica (andata 2-0 per i nerazzurri). Una gara di grandissima solidità della formazione rossonera. Nemmeno il rigore sbagliato da Giroud e una grande parata di Meret sempre su Giroud hanno condizionato la gara dei rossoneri. Napoli all'assalto per 90' ma un attacco non esaltante con un paio di conclusioni di Kvaratskhelia alte sulla traversa, un Osimhen impalpabile a parte lo squillo del 94' e un rigore che poteva riaprire la gara ma che il georgiano fallisce ipnotizzato da Maignan. Una gara agonisticamente ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 aprile 2023) Ildopo 16 anni torna indiLeague. Resiste all'assalto del. Al Maradona finisce 1-1. A Giroud nel primo tempo risponde Osimhen nel recupero ma non basta. Inilaffronterà la vincente di Inter-Benfica (andata 2-0 per i nerazzurri). Una gara di grandissima solidità della formazione rossonera. Nemmeno il rigore sbagliato da Giroud e una grande parata di Meret sempre su Giroud hanno condizionato la gara deiall'assalto per 90' ma un attacco non esaltante con un paio di conclusioni di Kvaratskhelia alte sulla traversa, un Osimhen impalpabile a parte lo squillo del 94' e un rigore che poteva riaprire la gara ma che il georgiano fallisce ipnotizzato da Maignan. Una gara agonisticamente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - mirydix : @mister_fantasy O forse hai ragione ed io non riesco ad accettare che una squadra in grado di esprimere il gioco ch… - faiolaca : RT @CucchiRiccardo: Il #Milan torna in semifinale di #ChampionsLeague dopo 16 anni. Gigantesco ancora una volta #Maignan. Il #Napoli gioca… -