Napoli-Milan 1-1: Osimhen pareggia troppo tardi, rossoneri in semifinale di Champions (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli-Milan 1-1. Il Napoli non ce l’ha fatta a ribaltare l’1-0 di San Siro. Finisce in parità la sfida del Maradona. Un pareggio agguantato con le unghie e con i denti da Osimhen soltanto al 93?, quando ormai mancava un solo minuto al termine della partita. In semifinale ci va il Milan, che al 43? ha sbloccato il risultato grazie a uno dei soliti strappi di Leao, che ha confezionato l’assist per Giroud. Il francese al 21? aveva sbagliato un calcio di rigore, neutralizzato da Meret. Stessa sorte accaduta anche agli azzurri, che all’82’ hanno fallito un penalty con Kvaratskhelia e con un’altra prodezza di Maignan, sempre più decisivo in questa Champions per il Milan considerando anche l’ottavo col Tottenham e la gara ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto1-1. Ilnon ce l’ha fatta a ribaltare l’1-0 di San Siro. Finisce in parità la sfida del Maradona. Un pareggio agguantato con le unghie e con i denti dasoltanto al 93?, quando ormai mancava un solo minuto al termine della partita. Inci va il, che al 43? ha sbloccato il risultato grazie a uno dei soliti strappi di Leao, che ha confezionato l’assist per Giroud. Il francese al 21? aveva sbagliato un calcio di rigore, neutralizzato da Meret. Stessa sorte accaduta anche agli azzurri, che all’82’ hanno fallito un penalty con Kvaratskhelia e con un’altra prodezza di Maignan, sempre più decisivo in questaper ilconsiderando anche l’ottavo col Tottenham e la gara ...

