Napoli-Milan 1-1, Meret: “C’è delusione, ma abbiamo poco da recriminare” (Di martedì 18 aprile 2023) Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha commentato ai microfoni di Mediaset l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Milan: “C’è delusione perché volevamo e potevamo vincere, ci abbiamo provato fino all’ultimo secondo e nel complesso abbiamo fatto una grande gara. La sconfitta non toglie nulla al gran cammino che abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare certe prestazioni per ottenere il nostro obiettivo“. L’estremo difensore dei partenopei ha poi analizzato la gara: “Eravamo consapevoli che loro si sarebbero difesi e abbiamo creato gioco e occasioni. Peccato non aver fatto fallo sulla ripartenza del gol visto che già nelle altre gare avevamo subito gol così. Se avessimo segnato prima le cose sarebbero potute andare diversamente, ma c’è ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Il portiere del, Alex, ha commentato ai microfoni di Mediaset l’eliminazione dalla Champions League ad opera del: “C’èperché volevamo e potevamo vincere, ciprovato fino all’ultimo secondo e nel complessofatto una grande gara. La sconfitta non toglie nulla al gran cammino chefatto e vogliamo continuare a fare certe prestazioni per ottenere il nostro obiettivo“. L’estremo difensore dei partenopei ha poi analizzato la gara: “Eravamo consapevoli che loro si sarebbero difesi ecreato gioco e occasioni. Peccato non aver fatto fallo sulla ripartenza del gol visto che già nelle altre gare avevamo subito gol così. Se avessimo segnato prima le cose sarebbero potute andare diversamente, ma c’è ...

