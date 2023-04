Napoli-Milan 1-1 | Mauro Suma incontenibile al gol di Giroud | “Siam venuti quassù…” VIDEO

(Di martedì 18 aprile 2023) La reazione dialla semifinale di Champions League raggiunta dal, capace di estromettere il più quotato. Al settimo cielo il noto telecronista tifoso, che ha sofferto insieme alla squadra di Pioli per poi dare il meglio di sé una volta raggiunto definitivamente il traguardo. La fotografia della sua telecronaca è però il gol di Oliveri, in cui dopo aver urlato più volte “Rafa se ne va” ha iniziato a cantare il nome di. Poi è partito il coro: “quassù, per vedere segnare“. Ecco ildella reazione del giornalista. SportFace.

Dopo l'1 - 0 di San Siro ilesce indenne colal Maradona, pareggiando 1 - 1, e vola nelle semifinali di Champions, che i rossoneri ritrovano sedici anni dopo l'ultima volta. Per i rossoneri a segno Giroud, che ha ...- Ilnon ce l'ha fatta. Con un gol di Giroud nel primo tempo e la risposta di Osimhen nel finale, è ila passare alle semifinali di Champions. Gli azzurri hanno provato in tutti i modi a ...23.01 Champions, festa: è in semifinale Ilesce indenne (1 - 1) dal Maradona e torna in semifinale di Champions dopo 16 anni. Sogno finito per ilCi provano Kvara, due volte Politano e Zielinski,poi entra in scena Giroud: si fa ...

Giroud sbaglia un rigore (come Kvaratskhelia), ma si fa perdonare capitalizzando una straordinaria azione di Leao. Rossoneri in semifinale dopo 16 anni.Sedici anni dopo l'ultima volta il Milan è in semifinale di Champions League. I rossoneri pareggiano al Maradona in una gara incredibile finita 1-1 ma che regala la qualificazione ...