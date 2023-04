Napoli - Milan 1 - 1, le pagelle: Calabria annulla Kvara, Magic Mike para tutto. Leao inarrestabile (Di martedì 18 aprile 2023) MAIGNAN 7,5 Magic Mike para tutto, come a San Siro sette giorni fa, anche un calcio di rigore Calabria 7,5 Esce dal campo con il mal di testa. Ma annulla ancora una volta Kvaratskhelia. Ben fatto ... Leggi su leggo (Di martedì 18 aprile 2023) MAIGNAN 7,5, come a San Siro sette giorni fa, anche un calcio di rigore7,5 Esce dal campo con il mal di testa. Maancora una voltatskhelia. Ben fatto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - TempiRossoneri : RT @TempiRossoneri: Ad eccezione di #Spalletti e dei tifosi del #Napoli, tutti gli altri concordano sul fatto che le ultime due partite fra… - maldiniforever3 : RT @DiMarzio: #UCL | @acmilan, #Pioli: '#Leao il migliore, #Krunic giocatore di alto livello' -