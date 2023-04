Napoli-Milan 1-1 | il Diavolo è la bestia nera di Spalletti Rossoneri in semifinale dopo 16 anni

(Di martedì 18 aprile 2023) Alla vigilia Stefano Pioli aveva detto di voler andare più in alto possibile, ed era come salire sulla Torre Eiffel e vedere il meraviglioso panorama sottostante. E con la terza vittoria...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - cheseidistante : RT @vvndrxlst: beh mi sa che serve più al napoli che al milan, il karma esiste - DrREpifanio : RT @GianniVisnadi: Il #Napoli vincerà con merito lo scudetto, ma con uguale merito il #Milan avanza in #Champions Il Milan è molto più for… -

Dopo l'1 - 0 di San Siro ilesce indenne colal Maradona, pareggiando 1 - 1, e vola nelle semifinali di Champions, che i rossoneri ritrovano sedici anni dopo l'ultima volta. Per i rossoneri a segno Giroud, che ha ...- Ilnon ce l'ha fatta. Con un gol di Giroud nel primo tempo e la risposta di Osimhen nel finale, è ila passare alle semifinali di Champions. Gli azzurri hanno provato in tutti i modi a ...23.01 Champions, festa: è in semifinale Ilesce indenne (1 - 1) dal Maradona e torna in semifinale di Champions dopo 16 anni. Sogno finito per ilCi provano Kvara, due volte Politano e Zielinski,poi entra in scena Giroud: si fa ...

Giroud sbaglia un rigore (come Kvaratskhelia), ma si fa perdonare capitalizzando una straordinaria azione di Leao. Rossoneri in semifinale dopo 16 anni.Sedici anni dopo l'ultima volta il Milan è in semifinale di Champions League. I rossoneri pareggiano al Maradona in una gara incredibile finita 1-1 ma che regala la qualificazione ...