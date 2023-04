Napoli - Milan 1-1. I rossoneri conquistano la semifinale Champions League (Di martedì 18 aprile 2023) Il Milan pareggia, al Maradona, contro il Napoli e raggiunge le semifinali di Champions League. Gara combattuta ed intensa. Napoli subito aggressivo con Politano che cerca di pungere nel primo tempo con diveesi spubnti personali. Al primo affondo il Milan guadagna un rigore per fallo di Mario Rui su Leao: Meret para su Giroud. Sul finire di primo temo Leao si invola, percorre 70 metri e porge a Giroud che mette dentro. Nella ripresa, la squadra di Spalletti spinge ma il Milan difende. Kvaratskhelia si fa parare un rigore da Maignan. Pari di Osimhen ma non basta. Il Milan conquista la qualificazione alle semifinali di Champions League al termine del doppio confronto con il Napoli. I ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 18 aprile 2023) Ilpareggia, al Maradona, contro ile raggiunge le semifinali di. Gara combattuta ed intensa.subito aggressivo con Politano che cerca di pungere nel primo tempo con diveesi spubnti personali. Al primo affondo ilguadagna un rigore per fallo di Mario Rui su Leao: Meret para su Giroud. Sul finire di primo temo Leao si invola, percorre 70 metri e porge a Giroud che mette dentro. Nella ripresa, la squadra di Spalletti spinge ma ildifende. Kvaratskhelia si fa parare un rigore da Maignan. Pari di Osimhen ma non basta. Ilconquista la qualificazione alle semifinali dial termine del doppio confronto con il. I ...

