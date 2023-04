Napoli-Milan 1-1, Giroud nel primo tempo (dopo un rigore sbagliato) poi il pari di Osimhen al 93': rossoneri in semifinale di Champions dopo 16 anni (Di martedì 18 aprile 2023) Alla vigilia Stefano Pioli aveva detto di voler andare più in alto possibile, ed era come salire sulla Torre Eiffel e vedere il meraviglioso panorama sottostante. Adesso il Milan scala la... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 18 aprile 2023) Alla vigilia Stefano Pioli aveva detto di voler andare più in alto possibile, ed era come salire sulla Torre Eiffel e vedere il meraviglioso panorama sottostante. Adesso ilscala la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - Maicuntent1986 : RT @MilanNewsit: C sta 'o Napoli for: il Milan fa fuori Spalletti ed è in semifinale! - giovmolina : RT @AleAntinelli: Sui 180 minuti Milan nettamente superiore. Il Napoli è stato l’ombra della Squadra che domina il campionato. Pioli ha tr… -