Napoli-Milan 1-1, Giroud: “Gol speciale, ma ha fatto tutto Leao. Ora possiamo sognare” (Di martedì 18 aprile 2023) Oliver Giroud è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Milan, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023: “Non mi succedeva da tanto di sbagliare un rigore, perciò ero frustrato. Tuttavia non ho mai mollato, sono rimasto in partita ed è arrivato un gol speciale, anche se ha fatto praticamente tutto Leao“. Il francese ha poi aggiunto: “Abbiamo dimostrato spirito di squadra e ora possiamo sognare, anche se bisogna mantenere calma e serenità. Semifinale contro l’Inter? Perché no, ma il Benfica non ha ancora mollato. A questo punto della competizione sono rimaste squadre fortissime“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Oliverè intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023: “Non mi succedeva da tanto di sbagliare un rigore, perciò ero frustrato. Tuttavia non ho mai mollato, sono rimasto in partita ed è arrivato un gol, anche se hapraticamente“. Il francese ha poi aggiunto: “Abbiamo dimostrato spirito di squadra e ora, anche se bisogna mantenere calma e serenità. Semifinale contro l’Inter? Perché no, ma il Benfica non ha ancora mollato. A questo punto della competizione sono rimaste squadre fortissime“. SportFace.

